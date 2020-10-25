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Espreso.tvМирГлава МИД Венгрии в день выборов призвал голосовать за одну из партий и кандидата в мэры на Закарпатье

Глава МИД Венгрии в день выборов призвал голосовать за одну из партий и кандидата в мэры на Закарпатье


фото: Укрінформ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в день местных выборов в Украине призвал голосовать за одну из партий и кандидата в мэры на Закарпатье

Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе в facebook.

По ее словам, сегодня Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто грубо вмешался в украинские выборы.

"Его призыв к венграм поддержать одну из политических сил и мэра в Закарпатье, да еще и в день выборов - беспрецедентный акт пренебрежения к иностранному государству со стороны члена Европейского Союза", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Она назвала поведение Сийярто недопустимым и таким, что должно получить надлежащую правовую и политическую оценку.

"Прежде всего, надеюсь на оперативную и адекватную реакцию нашего МИДа. Также надеюсь, что наши партнеры, отношения с которыми мы строим на основе общих ценностей, не смолчат в этой ситуации. Ведь это атака не только на украинские выборы, наглость заявления свидетельствует о том, что это атака на саму демократию в Европе, на ее принципы уважения и добрососедства", - уверена Климпуш-Цинцадзе.

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