Глава МИД Венгрии в день выборов призвал голосовать за одну из партий и кандидата в мэры на Закарпатье

25 октября, 2020, 18:19

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в день местных выборов в Украине призвал голосовать за одну из партий и кандидата в мэры на Закарпатье

Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе в facebook.

По ее словам, сегодня Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто грубо вмешался в украинские выборы.

"Его призыв к венграм поддержать одну из политических сил и мэра в Закарпатье, да еще и в день выборов - беспрецедентный акт пренебрежения к иностранному государству со стороны члена Европейского Союза", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Она назвала поведение Сийярто недопустимым и таким, что должно получить надлежащую правовую и политическую оценку.

"Прежде всего, надеюсь на оперативную и адекватную реакцию нашего МИДа. Также надеюсь, что наши партнеры, отношения с которыми мы строим на основе общих ценностей, не смолчат в этой ситуации. Ведь это атака не только на украинские выборы, наглость заявления свидетельствует о том, что это атака на саму демократию в Европе, на ее принципы уважения и добрососедства", - уверена Климпуш-Цинцадзе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо