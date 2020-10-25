Глава МИД Венгрии в день выборов призвал голосовать за одну из партий и кандидата в мэры на Закарпатье
Об этом сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе в facebook.
По ее словам, сегодня Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто грубо вмешался в украинские выборы.
"Его призыв к венграм поддержать одну из политических сил и мэра в Закарпатье, да еще и в день выборов - беспрецедентный акт пренебрежения к иностранному государству со стороны члена Европейского Союза", - написала Климпуш-Цинцадзе.
Она назвала поведение Сийярто недопустимым и таким, что должно получить надлежащую правовую и политическую оценку.
"Прежде всего, надеюсь на оперативную и адекватную реакцию нашего МИДа. Также надеюсь, что наши партнеры, отношения с которыми мы строим на основе общих ценностей, не смолчат в этой ситуации. Ведь это атака не только на украинские выборы, наглость заявления свидетельствует о том, что это атака на саму демократию в Европе, на ее принципы уважения и добрососедства", - уверена Климпуш-Цинцадзе.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-