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Espreso.tvОбществоУкраина вручила ноту послу Венгрии за агитацию венгерского министра Сиярто во время украинских выборов

Украина вручила ноту послу Венгрии за агитацию венгерского министра Сиярто во время украинских выборов

Министерство иностранных дел пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто и вручило ему ноту протеста из-за незаконной политическую агитацию венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИДа.

"Венгерском дипломату доведена позиция МИДа о недопустимости вынесения в публичном пространстве заявлений официальными лицами Венгрии, особенно в день выборов, когда обязывает избирательная тишина, с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья", - говорится в сообщении.

В МИДе подчеркивают, что такие действия венгерских чиновников противоречат закону о местных выборах, а также избирательному кодексу Украины, которыми запрещено иностранцам участвовать в агитации.

  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в день местных выборов в Украине призвал голосовать за одну из партий и кандидата в мэры на Закарпатье.
  • Министерство иностранных дел Украины назвало агитацию главы МИД Венгрии Петера Сийярто на местных выборах в Закарпатье наглым вмешательством во внутренние дела.

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