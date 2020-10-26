Украина вручила ноту послу Венгрии за агитацию венгерского министра Сиярто во время украинских выборов
Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИДа.
"Венгерском дипломату доведена позиция МИДа о недопустимости вынесения в публичном пространстве заявлений официальными лицами Венгрии, особенно в день выборов, когда обязывает избирательная тишина, с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья", - говорится в сообщении.
В МИДе подчеркивают, что такие действия венгерских чиновников противоречат закону о местных выборах, а также избирательному кодексу Украины, которыми запрещено иностранцам участвовать в агитации.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в день местных выборов в Украине призвал голосовать за одну из партий и кандидата в мэры на Закарпатье.
- Министерство иностранных дел Украины назвало агитацию главы МИД Венгрии Петера Сийярто на местных выборах в Закарпатье наглым вмешательством во внутренние дела.
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