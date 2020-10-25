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Espreso.tvМирМИД Украины назвал агитацию венгерского министра Сийярто в Закарпатье наглым вмешательством во внутренние дела

МИД Украины назвал агитацию венгерского министра Сийярто в Закарпатье наглым вмешательством во внутренние дела


фото: Укрінформ
Министерство иностранных дел Украины назвало агитацию главы МИД Венгрии Петера Сийярто на местных выборах в Закарпатье наглым вмешательством во внутренние дела

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В МИД считают, что агитация высокопоставленных лиц Венгрии на местных выборах в Украине нарушает законодательство нашего государства и не оставляет украинской стороне другого выбора, как жестко реагировать на такие шаги.

"В день голосования на местных выборах в Украине венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья. МИД Украины глубоко огорчило, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы", - говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также констатировали игнорирование Будапештом неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений.

"Граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, они имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления. Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне иного выбора, как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины", - заявили в МИД.

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