САП обжалует отказ арестовать Януковича в деле о резиденции в Межигорье

26 октября, 2020, 20:26

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикоррупционного суда об отказе в аресте эксрезидента Украины Виктору Януковичу

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Прокурор не согласен с решением суда и подаст апелляцию.

"О рассмотрении апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о завладении резиденцией "Межигорье".

Экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу не будут избирать меру пресечения из-за нарушения условий досудебного расследования.