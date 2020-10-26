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Espreso.tvОбществоСАП обжалует отказ арестовать Януковича в деле о резиденции в Межигорье

САП обжалует отказ арестовать Януковича в деле о резиденции в Межигорье

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикоррупционного суда об отказе в аресте эксрезидента Украины Виктору Януковичу

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Прокурор не согласен с решением суда и подаст апелляцию.

"О рассмотрении апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

  • Высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о завладении резиденцией "Межигорье".
  • Экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу не будут избирать меру пресечения из-за нарушения условий досудебного расследования.

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