САП обжалует отказ арестовать Януковича в деле о резиденции в Межигорье
26 октября, 2020, 20:26
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Высшего антикоррупционного суда об отказе в аресте эксрезидента Украины Виктору Януковичу
Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
Прокурор не согласен с решением суда и подаст апелляцию.
"О рассмотрении апелляционной жалобы будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
- Высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о завладении резиденцией "Межигорье".
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Экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу не будут избирать меру пресечения из-за нарушения условий досудебного расследования.
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