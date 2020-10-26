В ВАКС объяснили отказ арестовать Януковича

26 октября, 2020, 17:38

Экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу не будут избирать меру пресечения за нарушение условий досудебного расследования

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

Причины отказа - нарушение объявления Януковича в международный розыск. Также, на момент подачи заявления об аресте, органы не возобновили расследование по делу.

Высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о завладении резиденцией "Межигорье".