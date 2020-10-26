В ВАКС объяснили отказ арестовать Януковича
26 октября, 2020, 17:38
Экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу не будут избирать меру пресечения за нарушение условий досудебного расследования
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.
Причины отказа - нарушение объявления Януковича в международный розыск. Также, на момент подачи заявления об аресте, органы не возобновили расследование по делу.
- Высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о завладении резиденцией "Межигорье".
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