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Espreso.tvОбществоВ ВАКС объяснили отказ арестовать Януковича

В ВАКС объяснили отказ арестовать Януковича


фото: slovoidilo
Экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу не будут избирать меру пресечения за нарушение условий досудебного расследования

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

Причины отказа - нарушение объявления Януковича в международный розыск. Также, на момент подачи заявления об аресте, органы не возобновили расследование по делу.

  • Высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о завладении резиденцией "Межигорье".

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