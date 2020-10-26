ВАКС отказался арестовать Януковича в деле о резиденции в Межигорье - Transparency International

26 октября, 2020, 16:16

Высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о завладении резиденцией "Межигорье"

Об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine в Facebook.

"26 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько отказался взять Януковича под стражу по делу о Межигорье", - говорится в сообщении.

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