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Espreso.tvОбществоВАКС отказался арестовать Януковича в деле о резиденции в Межигорье - Transparency International

ВАКС отказался арестовать Януковича в деле о резиденции в Межигорье - Transparency International


фото: reuters
Высший антикоррупционный суд отказался арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках дела о завладении резиденцией "Межигорье"

Об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine в Facebook.

"26 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько отказался взять Януковича под стражу по делу о Межигорье", - говорится в сообщении.

Дело Межигорья: ГПУ завершила следствие по "хищениям" Ющенко

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