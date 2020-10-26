Петиция к Зеленскому о ликвидации ОАСК набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов
Об этом говорится на странице петиции.
"В рамках немедленного обеспечения права граждан Украины на справедливый суд: просим президента Украины безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева", - говорится в документе.
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В петиции говорится, что ОАСК потерял авторитет, в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 и в июле 2020 записей разговоров руководства этого суда, "которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".
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Согласно законодательству, за президентом закреплено исключительное право инициировать процедуру ликвидации суда. Поэтому Зеленского призывают воспользоваться им и начать процедуру ликвидации ОАСК.
Автор петиции - журналист Даниил Мокрик.
- Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
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