Петиция к Зеленскому о ликвидации ОАСК набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов

26 октября, 2020, 15:39

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о ликвидации Окружного административного суда Киева набрала 25 263 голоса при 25 тыс. необходимых для рассмотрения

Об этом говорится на странице петиции.

"В рамках немедленного обеспечения права граждан Украины на справедливый суд: просим президента Украины безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева", - говорится в документе.

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В петиции говорится, что ОАСК потерял авторитет, в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 и в июле 2020 записей разговоров руководства этого суда, "которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".

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Согласно законодательству, за президентом закреплено исключительное право инициировать процедуру ликвидации суда. Поэтому Зеленского призывают воспользоваться им и начать процедуру ликвидации ОАСК.

Автор петиции - журналист Даниил Мокрик.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.