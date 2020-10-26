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Espreso.tvСпортЛуческу назвал цель "Динамо" в Лиге чемпионов

Луческу назвал цель "Динамо" в Лиге чемпионов


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу считает, что киевляне не смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Румынский специалист уверен в силе туринского "Ювентуса" и испанской "Барселоны".

"Динамо" прошло тяжелый период, пять лет не участвуя в Лиге чемпионов. В команде много игроков академии, нам удалось пройти квалификацию ЛЧ, но нам еще многое нужно сделать. Туринцы заслужили победу, но это был равный матч. Я надеюсь, что "Ювентус" сможет выйти из группы, и я верю, что они сделают это вместе с "Барселоной". Мы нацелены на Лигу Европы", - сказал Мирча Луческу.

Во 2-м туре ЛЧ "Динамо" сыграет на выезде против команды Сергея Реброва "Ференцвароша", а "Ювентус" примет "Барселону". Матчи состоятся 28 октября. Начало в 22:00.

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