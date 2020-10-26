Луческу назвал цель "Динамо" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
Румынский специалист уверен в силе туринского "Ювентуса" и испанской "Барселоны".
"Динамо" прошло тяжелый период, пять лет не участвуя в Лиге чемпионов. В команде много игроков академии, нам удалось пройти квалификацию ЛЧ, но нам еще многое нужно сделать. Туринцы заслужили победу, но это был равный матч. Я надеюсь, что "Ювентус" сможет выйти из группы, и я верю, что они сделают это вместе с "Барселоной". Мы нацелены на Лигу Европы", - сказал Мирча Луческу.
Во 2-м туре ЛЧ "Динамо" сыграет на выезде против команды Сергея Реброва "Ференцвароша", а "Ювентус" примет "Барселону". Матчи состоятся 28 октября. Начало в 22:00.
- 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2:0 .
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне доказали, что способны играть с командами уровня "Ювентуса" на равных.
- 23 октября польский защитник Томаш Кендзера продлил контракт с киевским "Динамо" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-