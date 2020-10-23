"Динамо" продлило контракт с футболистом основного состава

23 октября, 2020, 16:55

Польский защитник Томаш Кендзера продлил контракт с киевским "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Новое соглашение 26-летнего защитника будет действовать до 2024 года. Финансовые условия нового контракта не сообщаются.

Кендзера перешел в "Динамо" летом 2017 года из познанского "Леха". В составе этого клуба стал чемпионом Польши 2014/15. В 2015 и 2016 годах становился обладателем Суперкубка Польши.

"Динамо" поляк успел провести 129 матчей, забил 5 мячей и отдал 16 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Томаша Кендзером составляет 2,8 млн евро.

13 августа стало известно, что защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера заинтересовал итальянскую "Рому" .

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