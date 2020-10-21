Можем играть на равных: Луческу отреагировал на поражение "Динамо" от "Ювентуса"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
По словам румынского тренера, первый положительный момент - это то, что игроки "Динамо" вышли в Лигу чемпионов и играют с такими клубами, как "Ювентус".
"Второй - это то, что большинство этих молодых ребят, которые только недавно закончили академию, сегодня играли на равных с таким именитым соперником, с такими игроками. Мы рассчитывали, что во втором тайме будем заострять, будем больше рисковать. Но, к сожалению, гол в самом начале тайма испортил наш план. Мы дали соперникам пробить по воротам, вратарь отбил мяч прямо перед собой, и мы пропустили гол ", - сказал Луческу.
Он отметил, что в конце матча "Динамо" преобладало "Ювентус".
"Мы действовали очень активно, показали, что можем играть на равных, могли забить, играли очень хорошо, интенсивно и заслуживали забить гол. Мы учимся, набираемся опыта. Понятно, что мы играли против очень опытного соперника. Мы два раза ошиблись, и обе ошибки привели к мячам. Второй гол - вовремя не закрыли Куадрадо, который очень хорошо навесил, а в дуэли Мората и Забарного выиграли опыт и мастерство испанца ", - констатировал Луческу.
- 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2: 0 .
- В другом матче 1-го тура испанская "Барселона" в меньшинстве победила венгерский "Ференцварош" со счетом 5: 1.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-