Можем играть на равных: Луческу отреагировал на поражение "Динамо" от "Ювентуса"

21 октября, 2020, 08:26

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне доказали, что способны играть с командами уровня "Ювентуса" на равных

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам румынского тренера, первый положительный момент - это то, что игроки "Динамо" вышли в Лигу чемпионов и играют с такими клубами, как "Ювентус".

"Второй - это то, что большинство этих молодых ребят, которые только недавно закончили академию, сегодня играли на равных с таким именитым соперником, с такими игроками. Мы рассчитывали, что во втором тайме будем заострять, будем больше рисковать. Но, к сожалению, гол в самом начале тайма испортил наш план. Мы дали соперникам пробить по воротам, вратарь отбил мяч прямо перед собой, и мы пропустили гол ", - сказал Луческу.

Он отметил, что в конце матча "Динамо" преобладало "Ювентус".

"Мы действовали очень активно, показали, что можем играть на равных, могли забить, играли очень хорошо, интенсивно и заслуживали забить гол. Мы учимся, набираемся опыта. Понятно, что мы играли против очень опытного соперника. Мы два раза ошиблись, и обе ошибки привели к мячам. Второй гол - вовремя не закрыли Куадрадо, который очень хорошо навесил, а в дуэли Мората и Забарного выиграли опыт и мастерство испанца ", - констатировал Луческу.

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