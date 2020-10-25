Обнародована явка в Киеве и Львове на 13:30

25 октября, 2020, 16:06

По состоянию на 13:30 воскресенья, 25 октября 2020 года, на выборах городского головы Киева и депутатов городского совета столицы проголосовали около 16% избирателей

Об этом заявил заместитель головы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По информации от районных территориальных избирательных комиссий в городе Киеве, которые собирали данные о явке на 13:00 сегодняшнего дня, явка по Киеву составляет примерно 16%. По сравнению с парламентскими выборами 2019 года это меньше, тогда явка была более 20%" , - сказал Нилов.

По словам заместителя главы горизбиркома, наименьшее количество киевлян пришло на участке в Соломенском районе столицы - около 14%, а наибольшее число горожан проголосовало в Оболонском районе Киева - чуть более 17%.

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Во Львове по состоянию на 13:30 проголосовали 14% избирателей, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"По состоянию на 13:30 явка на избирательных участках Львова составляет в среднем 14%, то есть уже отдали свой голос 80 786 избирателей", - говорится в сообщении.

Согласно данным горсовета, самыми активными являются пока избиратели Франковского и Галицкого районов - около 16%, а самая низкая явка пока в Сиховском районе - 10% избирателей.

Напомним, по данным сети "ОПОРА", по состоянию на 12:00 явка по Украине составляла всего 13,5%.

Как считают эксперты, от низкой явки выиграют Москва, олигархи и неизвестные фамилии.

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