Обнародована явка в Киеве и Львове на 13:30
Об этом заявил заместитель головы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По информации от районных территориальных избирательных комиссий в городе Киеве, которые собирали данные о явке на 13:00 сегодняшнего дня, явка по Киеву составляет примерно 16%. По сравнению с парламентскими выборами 2019 года это меньше, тогда явка была более 20%" , - сказал Нилов.
По словам заместителя главы горизбиркома, наименьшее количество киевлян пришло на участке в Соломенском районе столицы - около 14%, а наибольшее число горожан проголосовало в Оболонском районе Киева - чуть более 17%.
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Во Львове по состоянию на 13:30 проголосовали 14% избирателей, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"По состоянию на 13:30 явка на избирательных участках Львова составляет в среднем 14%, то есть уже отдали свой голос 80 786 избирателей", - говорится в сообщении.
Согласно данным горсовета, самыми активными являются пока избиратели Франковского и Галицкого районов - около 16%, а самая низкая явка пока в Сиховском районе - 10% избирателей.
- Напомним, по данным сети "ОПОРА", по состоянию на 12:00 явка по Украине составляла всего 13,5%.
- Как считают эксперты, от низкой явки выиграют Москва, олигархи и неизвестные фамилии.
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