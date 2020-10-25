 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvВойна с РФОт низкой явки выиграет Москва, олигархи и неизвестные фамилии, - эксперты

От низкой явки выиграет Москва, олигархи и неизвестные фамилии, - эксперты

иллюстративное
фото: usionline.com
Вызванная пандемией COVID-19 пока низкая явка на местных выборах, проходящих в Украине сегодня, 25 октября 2020 года, играет на руку антидемократическим силам. Также это шанс для совсем неизвестных политиков и партий, которые таким образом могут совершенно случайно получить властные полномочия

Такие мысли выражают известные украинские эксперты, передает Еспресо.TV.

"Низкая явка играет против демократических партий и на руку олигархическим и промосковским силам. Они получат непропорционально высокий результат в том числе из-за скупки", - отмечает политолог Тарас Березовец.

Очень низкая явка по состоянию на 14:00 наблюдалась, в частности, в столице, сообщает со ссылкой на доступные ему данные предварительно проведенных экзит-полов журналист Юрий Бутусов.

"Низкая явка серьезно меняет результаты выборов. Разрыв между рядом кандидатов за выход во второй тур очень маленький, и будущее лицо политики в городе могут решить несколько сотен голосов", - подчеркивает он.

  • Напомним, по данным сети "Опора", по состоянию на 12:00 явка по Украине составляла лишь 13,5%.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

 

 

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

25 октября, 2020 воскресенье

24 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать