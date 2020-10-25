От низкой явки выиграет Москва, олигархи и неизвестные фамилии, - эксперты
Такие мысли выражают известные украинские эксперты, передает Еспресо.TV.
"Низкая явка играет против демократических партий и на руку олигархическим и промосковским силам. Они получат непропорционально высокий результат в том числе из-за скупки", - отмечает политолог Тарас Березовец.
Очень низкая явка по состоянию на 14:00 наблюдалась, в частности, в столице, сообщает со ссылкой на доступные ему данные предварительно проведенных экзит-полов журналист Юрий Бутусов.
"Низкая явка серьезно меняет результаты выборов. Разрыв между рядом кандидатов за выход во второй тур очень маленький, и будущее лицо политики в городе могут решить несколько сотен голосов", - подчеркивает он.
- Напомним, по данным сети "Опора", по состоянию на 12:00 явка по Украине составляла лишь 13,5%.
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