От низкой явки выиграет Москва, олигархи и неизвестные фамилии, - эксперты

25 октября, 2020, 15:03

Вызванная пандемией COVID-19 пока низкая явка на местных выборах, проходящих в Украине сегодня, 25 октября 2020 года, играет на руку антидемократическим силам. Также это шанс для совсем неизвестных политиков и партий, которые таким образом могут совершенно случайно получить властные полномочия

Такие мысли выражают известные украинские эксперты, передает Еспресо.TV.

"Низкая явка играет против демократических партий и на руку олигархическим и промосковским силам. Они получат непропорционально высокий результат в том числе из-за скупки", - отмечает политолог Тарас Березовец.

Очень низкая явка по состоянию на 14:00 наблюдалась, в частности, в столице, сообщает со ссылкой на доступные ему данные предварительно проведенных экзит-полов журналист Юрий Бутусов.

"Низкая явка серьезно меняет результаты выборов. Разрыв между рядом кандидатов за выход во второй тур очень маленький, и будущее лицо политики в городе могут решить несколько сотен голосов", - подчеркивает он.

Напомним, по данным сети "Опора", по состоянию на 12:00 явка по Украине составляла лишь 13,5%.

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