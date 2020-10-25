На Сумщине фейковые полицейские ранили кандидата в депутаты

25 октября, 2020, 10:30

Вчера, 24 октября 2020 года, около 20:00, в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в жилище 48-летнего жителя Кролевца и нанесли ему огнестрельное ранение и телесные повреждения его жене. Сейчас оба пострадавших находятся в больнице, один из нападавших задержан на месте происшествия

Как установили правоохранители, двое неизвестных, переодетые в полицейские форму, постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит якобы выполнением служебных обязанностей, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Sumy.today .

Как только мцужчина открыл дверь, "визитеры" ворвались в жилище. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности.

Супруги оказали сопротивление и подняли шум, который услышали соседи. Именно они и сообщили правоохранителям о нападении. Оперативно прибывшие на вызов, полицейские задержали одного из нападавших. Его сообщник вырвался, сел в автомобиль и скрылся.

Сейчас в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбойное нападение), в рамках которого ведут поиски беглеца и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Задержанный злоумышленник сейчас находится под стражей, следователи готовят материалы об объявлении ему подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как уточняет кролевецкий портал 05453.com.ua , задержанный является 40-летним не местным мужчиной, который сейчас находится в полиции.

По данным полиции, нападавшие требовали у потерпевших денег и с выборами данное нападение не связано. Пострадавшие получили серьезные травмы и госпитализированы в Кролевецкую ЦРБ.

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