На Сумщине фейковые полицейские ранили кандидата в депутаты
Как установили правоохранители, двое неизвестных, переодетые в полицейские форму, постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит якобы выполнением служебных обязанностей, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Sumy.today .
Как только мцужчина открыл дверь, "визитеры" ворвались в жилище. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности.
Супруги оказали сопротивление и подняли шум, который услышали соседи. Именно они и сообщили правоохранителям о нападении. Оперативно прибывшие на вызов, полицейские задержали одного из нападавших. Его сообщник вырвался, сел в автомобиль и скрылся.
Сейчас в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбойное нападение), в рамках которого ведут поиски беглеца и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Задержанный злоумышленник сейчас находится под стражей, следователи готовят материалы об объявлении ему подозрению в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Как уточняет кролевецкий портал 05453.com.ua , задержанный является 40-летним не местным мужчиной, который сейчас находится в полиции.
По данным полиции, нападавшие требовали у потерпевших денег и с выборами данное нападение не связано. Пострадавшие получили серьезные травмы и госпитализированы в Кролевецкую ЦРБ.
- Напомним, сегодня в Украине будут выбирать местных глав и депутатов .
- Одновременно на входе на избирательные участки будет происходить инициированный Владимиром Зеленским опрос, проведением которого руководит музыкальный редактор студии "Квартал 95", выходец из Кривого Рога Артем Гагарин .
- Прибывших на голосование будут просить ответить на 5 вопросов от президента.
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