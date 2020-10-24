"Барселона" - "Реал": Где и когда смотреть Эль Классико
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Букмекеры считают фаворитом Эль Классико - "Барселону". Аналитики выставили коэффициент 2.10 на победу "гранатовых". Менее вероятный выигрыш "Реала" - 3.62. Ничья - 3.78.
После 6-го тура "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, у команды Зинедина Зидана 10 набранных очков за 5 матчей. Через коронавирус "Барселона" сыграла лишь 4 матча, в которых набрала 7 баллов, подопечные Рональда Кумана идут девятым.
Чемпионат Испании по футболу
7-й тур
24 октября
"Барселона" - "Реал"
Барселона, стадион "Камп Ноу"
Начало в 17:00
Прямая трансляция на Megogo
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3: 2 .
- Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что причиной поражения от "Шахтера" стал провальный первый тайм в исполнении мадридцев.
- 22 октября стало известно, что боссы "Реала" размышляют над возможным увольнением Зинедина Зидана с должности главного тренера.
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