"Барселона" - "Реал": Где и когда смотреть Эль Классико

24 октября, 2020, 09:20

Сегодня, 24 октября, в 7-м туре чемпионата Испании "Барселона" примет мадридский "Реал"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекеры считают фаворитом Эль Классико - "Барселону". Аналитики выставили коэффициент 2.10 на победу "гранатовых". Менее вероятный выигрыш "Реала" - 3.62. Ничья - 3.78.

После 6-го тура "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, у команды Зинедина Зидана 10 набранных очков за 5 матчей. Через коронавирус "Барселона" сыграла лишь 4 матча, в которых набрала 7 баллов, подопечные Рональда Кумана идут девятым.

Чемпионат Испании по футболу

7-й тур

24 октября

"Барселона" - "Реал"

Барселона, стадион "Камп Ноу"

Начало в 17:00

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