 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТеневые средства, насилие и "черный" пиар: КИУ назвал главные недостатки избирательной кампании

Теневые средства, насилие и "черный" пиар: КИУ назвал главные недостатки избирательной кампании

В Комитете избирателей сообщили, что главными проблемами кампании по местным выборам в Украине стали использованиея теневых средств, применение насилия и черного пиара в отношении кандидатов

Об этом сообщили в КИУ .

"Одной из главных проблем кампании стало использование теневых средств и применение насилия и черного пиара в отношении кандидатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что важными недостатками также стали использование насилия и уничтожение агитматериалов конкурентов.

Читайте также: Взорвали бомбу: в Одесской области совершили покушение на кандидата в облсовет от "Батькивщины" Бабенко, политик госпитализирован

В свою очередь глава КИУ Алексей Кошель отметил, что еще одним недостатком стало, что члены УИК отказываются от голосования на дому, потому что видят в этом опасность для своего здоровья.

Состоялся брифинг КИУ: "Основные проблемы перед днем голосования: оценка КИУ". Во время мероприятия был обнародован отчет КИУ по ...

Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Пятница, 23 октября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

23 октября, 2020 пятница

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать