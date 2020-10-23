Теневые средства, насилие и "черный" пиар: КИУ назвал главные недостатки избирательной кампании
Об этом сообщили в КИУ .
"Одной из главных проблем кампании стало использование теневых средств и применение насилия и черного пиара в отношении кандидатов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что важными недостатками также стали использование насилия и уничтожение агитматериалов конкурентов.
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В свою очередь глава КИУ Алексей Кошель отметил, что еще одним недостатком стало, что члены УИК отказываются от голосования на дому, потому что видят в этом опасность для своего здоровья.
Состоялся брифинг КИУ: "Основные проблемы перед днем голосования: оценка КИУ". Во время мероприятия был обнародован отчет КИУ по ...Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Пятница, 23 октября 2020 г.
- Напомним, в городе Лозовая подожгли авто кандидата от "Европейская Солидарность" и секретаря горсовета Сергея Кобы.
- Также, кандидата на должность мэра Тернополя от Радикальной партии Владимира Барну избили и облили зеленкой.
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