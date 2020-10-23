Теневые средства, насилие и "черный" пиар: КИУ назвал главные недостатки избирательной кампании

23 октября, 2020, 18:55

В Комитете избирателей сообщили, что главными проблемами кампании по местным выборам в Украине стали использованиея теневых средств, применение насилия и черного пиара в отношении кандидатов

Об этом сообщили в КИУ .

"Одной из главных проблем кампании стало использование теневых средств и применение насилия и черного пиара в отношении кандидатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что важными недостатками также стали использование насилия и уничтожение агитматериалов конкурентов.

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В свою очередь глава КИУ Алексей Кошель отметил, что еще одним недостатком стало, что члены УИК отказываются от голосования на дому, потому что видят в этом опасность для своего здоровья.

Состоялся брифинг КИУ: "Основные проблемы перед днем голосования: оценка КИУ". Во время мероприятия был обнародован отчет КИУ по ... Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Пятница, 23 октября 2020 г.

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