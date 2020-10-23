В Тернополе облили зеленкой кандидата в мэры
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции .
Инцидент произошел вечером 22 октября. Полиция разыскивает злоумышленника.
"На линию 102 поступило сообщение от одного из кандидатов на должность мэра Тернополя о том, что неизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения и облил лицо зеленкой. В это время заявитель выходил из помещения одного из телеканалов", - говорится в сообщении.
Открыто производство по статье "хулиганство".
По словам главы областной организации Радикальной партии Богдана Яциковского, у Владимира Барны диагностировали химические ожоги первой и второй степени.
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