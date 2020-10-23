В Тернополе облили зеленкой кандидата в мэры

23 октября, 2020, 15:57

Кандидата на должность мэра Тернополя от Радикальной партии Владимира Барну избили и облили зеленкой

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции .

Инцидент произошел вечером 22 октября. Полиция разыскивает злоумышленника.

"На линию 102 поступило сообщение от одного из кандидатов на должность мэра Тернополя о том, что неизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения и облил лицо зеленкой. В это время заявитель выходил из помещения одного из телеканалов", - говорится в сообщении.

Открыто производство по статье "хулиганство".

По словам главы областной организации Радикальной партии Богдана Яциковского, у Владимира Барны диагностировали химические ожоги первой и второй степени.