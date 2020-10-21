Взорвали бомбу: в Одесской области совершили покушение на кандидата в облсовет от "Батькивщины" Бабенко, политик госпитализирован

21 октября, 2020, 13:03

21 октября совершено покушение на кандидата в депутаты Одесского облсовета от "Батькивщины" Андрея Бабенко, он в больнице

Об этом сообщает "Думская" .

В результате взрыва, который прогремел возле села Курган Беляевского района, был поврежден автомобиль кандидата. Сам Бабенко сейчас находится с ранением головы в больнице.

Помощник политика Богдан сообщил, что Бабенко готовят к операции.

"Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в дороге произошел взрыв, всю машину просто порвало осколками, там были и куски металла, и шарики", - сообщил он.

Издание сообщает, что сработало взрывное устройство небольшой мощности, установленное возле дороги. Поражающий элемент - металлические шарики. Один из них попал в голову кандидата.