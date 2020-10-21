Взорвали бомбу: в Одесской области совершили покушение на кандидата в облсовет от "Батькивщины" Бабенко, политик госпитализирован
21 октября, 2020, 13:03
21 октября совершено покушение на кандидата в депутаты Одесского облсовета от "Батькивщины" Андрея Бабенко, он в больнице
Об этом сообщает "Думская" .
В результате взрыва, который прогремел возле села Курган Беляевского района, был поврежден автомобиль кандидата. Сам Бабенко сейчас находится с ранением головы в больнице.
Помощник политика Богдан сообщил, что Бабенко готовят к операции.
"Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в дороге произошел взрыв, всю машину просто порвало осколками, там были и куски металла, и шарики", - сообщил он.
Издание сообщает, что сработало взрывное устройство небольшой мощности, установленное возле дороги. Поражающий элемент - металлические шарики. Один из них попал в голову кандидата.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-