На Харьковщине неизвестные сожгли авто кандидата в облсовет от "ЕС", - нардепка Фриз
22 октября, 2020, 11:15
В городе Лозовая подожгли авто кандидата от "Европейской Солидарности" и секретаря горсовета Сергея Кобы
Об этом сообщила народный депутат от "ЕС" Ирина Фриз в Facebook .
"К счастью, никто не пострадал, однако транспортное средство существенно поврежден огнем. По факту поджога уже открыто уголовное производство", - написала она.
Областная организация партии расценивает это как "умышленный поджог, связанный с политической деятельностью" однопартийца, который является кандидатом в облсовет.
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"Известно, что он получал угрозы в свой адрес. С приближением выборов политические оппоненты начинают прибегать к грязным методам политической борьбы. Это уже не первые попытки запугать наших партийцев, однако как и предыдущие, они останутся безрезультатными для воров и заказчиков", - говорится в заявлении организации.
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