На Харьковщине неизвестные сожгли авто кандидата в облсовет от "ЕС", - нардепка Фриз

Об этом сообщила народный депутат от "ЕС" Ирина Фриз в Facebook .

"К счастью, никто не пострадал, однако транспортное средство существенно поврежден огнем. По факту поджога уже открыто уголовное производство", - написала она.

Областная организация партии расценивает это как "умышленный поджог, связанный с политической деятельностью" однопартийца, который является кандидатом в облсовет.

"Известно, что он получал угрозы в свой адрес. С приближением выборов политические оппоненты начинают прибегать к грязным методам политической борьбы. Это уже не первые попытки запугать наших партийцев, однако как и предыдущие, они останутся безрезультатными для воров и заказчиков", - говорится в заявлении организации.