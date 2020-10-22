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Espreso.tvОбществоНа Харьковщине неизвестные сожгли авто кандидата в облсовет от "ЕС", - нардепка Фриз

На Харьковщине неизвестные сожгли авто кандидата в облсовет от "ЕС", - нардепка Фриз


фото: fb
В городе Лозовая подожгли авто кандидата от "Европейской Солидарности" и секретаря горсовета Сергея Кобы

Об этом сообщила народный депутат от "ЕС" Ирина Фриз в Facebook .

"К счастью, никто не пострадал, однако транспортное средство существенно поврежден огнем. По факту поджога уже открыто уголовное производство", - написала она.
 
Областная организация партии расценивает это как "умышленный поджог, связанный с политической деятельностью" однопартийца, который является кандидатом в облсовет.
"Известно, что он получал угрозы в свой адрес. С приближением выборов политические оппоненты начинают прибегать к грязным методам политической борьбы. Это уже не первые попытки запугать наших партийцев, однако как и предыдущие, они останутся безрезультатными для воров и заказчиков", - говорится в заявлении организации.
 

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