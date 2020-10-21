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Espreso.tvСпорт"Интер" и "Боруссия" сыграли вничью в матче соперников "Шахтера" в Лиге чемпионов

"Интер" и "Боруссия" сыграли вничью в матче соперников "Шахтера" в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов миланский "Интер" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Матч завершился со счетом 2:2. За "Интер" дубль сделал Лукаку, а за "Боруссию" отличились Раме Бенсебаини, который реализовал пенальти, и Йонас Хофманн.

После 1-го тура донецкий "Шахтер" единолично возглавил группу B, в активе команды Луиша Каштру 3 очка. "Реал", который проиграл "горнякам", идет последним. "Боруссия" и "Интер" делят 2-3 место.

В следующем туре "Шахтер" дома примет миланский "Интер", а "Реал" поедет в гости к менхенгладбахской "Боруссии". Матчи состоятся 27 октября.

Лига чемпионов

1-й тур

Двадцать первое октября

Группа B

"Интер" (Италия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 2:2

Голы: Лукаку, 49, 90 - Бенсебаини, 63 (пен.), Хофманн, 84

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