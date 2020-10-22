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Espreso.tvОбществоВенедиктова призвала сообщать правоохранителям о подкупе на выборах

Венедиктова призвала сообщать правоохранителям о подкупе на выборах

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала об основных нарушениях в ходе избирательной кампании и призвала граждан сообщать о них в полицию, ГБР и в другие правоохранительные органы

Об этом генеральный прокурор заявила в видеообращении, передает Еспресо.TV .

"Порядок начинается с соблюдения закона. В это воскресенье в стране местные выборы - тысячи кандидатов борются за мандаты. К сожалению, не только содержательными программами, добрыми делами, яркими лозунгами или харизмой, а и грязными технологиями и схемами. Не обошлось и без традиционных" сеток "и" гречкосийства "во всех его проявлениях", - отметила генпрокурор.

Венедиктова заявила, что по состоянию на 21 октября за время избирательной кампании начато 475 уголовных производств, из которых 234 - по непосредственному нарушения избирательного законодательства.

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Больше производств - 101 - подкупа избирателей (статья 160 Уголовного кодекса Украины).

"На прошлой неделе правоохранители разоблачили так называемую избирательную" сетку "- двух человек задержано во время получения $ 43,5 тыс. В такую сумму они оценили данные о 1050 избирателей, которые соглашаются голосовать за конкретного кандидата в мэры Одессы. Одна из задержанных представлялась работником Центральной избирательной комиссии. Им сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения 630 тыс грн залога ", - добавила Венедиктова.

Также в Одесской области во время передачи 25 тыс гр-части предложенной взятки задержали кандидата в депутаты Подольского городского совета по подозрению в подкупе члена ТИК за совершение действий, связанных с реализацией избирательных прав. Сейчас он вместо агитации находится под круглосуточным домашним арестом с применением электронного средства контроля.

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А на Киевщине кандидат на пост главы ОТГ приветствовал учителей конвертами с деньгами - за подкуп избирателей ему сообщено о подозрении. Приверженность педагогов он оценил в 1000 гривен.

Вторые по количеству производства - это препятствование осуществлению избирательного права (статья 157 Уголовного кодекса Украины). Таких сейчас 82.

"Самый яркий пример - на Кировоградщине, где один из кандидатов на должность городского головы Светловодска" купил "двойника для конкурента. По замыслу участника избирательной гонки, лицо с фамилией, как у другого кандидата, в бюллетене должно было" оттянуть "у него часть голосов. После регистрации двойника, кандидат передал ему за это вознаграждение, после чего был задержан ", - добавила генпрокурор.

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Еще 30 производств зарегистрированы по фактам предоставления ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или несанкционированного вмешательства в его работу, 15 - по фактам фальсификации, подделки, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации, 3 - незаконного использования избирательного бюллетеня и еще 3 касаются нарушения порядка финансирование политической партии, предвыборной агитации.

Кроме этого, есть немало производств связанных с избирательным процессом. Почти сто из них по хулиганства - повреждение агитационных палаток, нападений на агитаторов и представителей партий.

В общем, с начала избирательной кампании сообщено о подозрении 28 лицам в 19 уголовных производствах. В суд направлено 1 обвинительный акт.

"Нарушение избирательного законодательства могут существенно влиять на результат волеизъявления. Именно поэтому я призываю граждан, которые стали свидетелями или жертвами таких правонарушений сообщать о них в правоохранительные органы", - подчеркнула генеральный прокурор.

"Если вас оказывается давление, вам предлагают за голос деньги или подарки, угрожают или препятствуют вашему праву избирать или быть избранным, помните - так же нечестно эти кандидаты будут действовать и когда получат заветные мандаты", - подчеркнула Венедиктова.

Она заяввила, что заявление в Нацполиции, СБУ, ГБР или в ближайшую прокуратуры может многое изменить и призвала граждан реагировать на все сигналы, обеспечить свободное волеизъявление, нивелировать любые преступные проявления, привлечь к ответственности всех причастных - это уже задача органов правопорядка.

Венедиктова отметила, что только в течение 2019-2020 годов за нарушение избирательного законодательства осужден 69 человек.

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