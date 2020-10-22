Житель Кировоградщины незаконно изменил избирательные адреса более 200 человек, ему сообщено о подозрении

22 октября, 2020, 12:09

Мужчина подавал документы от имени жителей об изменении избирательного адреса и указывал ложное новое место жительства

Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области.

"За процессуального руководства Кировоградской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю области по факту перерегистрации 200 жителей области за другой избирательной адресу (ч.1 ст.158 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Подозрение мужчине объявлено по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, правоохранители разоблачили местного жителя, который вопреки требованиям закона предоставил Государственный реестр избирателей ложные сведения об изменении избирательного адреса кропивничан изменив адреса голосования последних. Заявления подал якобы от указанных лиц, без их личного участия и с указанием ложных сведений о новом места проживания.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

"Правоохранительные органы проверяют обоснованность и соблюдение порядка подачи и рассмотрения заявлений на изменение избирательного адреса другими участниками избирательного процесса. Продолжается досудебное расследование. Его здиснюють работники следственного управления Нацполиции в Кировоградской области", - добавили в прокуратуре.

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