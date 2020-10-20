ОПОРА зафиксировала подозрительные изменения избирательных адресов на Львовщине и Днепропетровщине
Об этом сообщила пресс-служба сети в Facebook.
На Львовщине обнаружили, что по 4 адресам в поселке Сходница избирательный адрес изменили 62 человека. Это - треть избирателей от тех, кто изменил избирательный адрес в громаде.
В большинстве случаев адрес меняли мужчины и женщины с одинаковыми фамилиями, которые не имеют отношения к этому жилью. Этим случаем уже занимается полиция.
На Днепропетровщине члены УИК в селе Зеленое Поле обратились к "ОПОРЕ" из-за проблем с доступом в списки избирателей.
Выяснилось, что в некоторых селах громады для участия в голосовании зарегистрировались люди, которые не живут по адресам. В Высоком Поле также появились избиратели, которых никто не знает.
"ОПОРА" обратилась в полицию.
Гражданская сеть отмечает, что, хотя процедура изменения избирательного адреса помогла многим украинцам голосовать по месту фактического проживания, "некоторые политики и партии могут пытаться использовать эту процедуру с целью избирательных манипуляций".
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