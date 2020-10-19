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Espreso.tvОбществоПритворялись СБУ и требовали от "Евросолидарности" данные о кандидатах: ОПОРА заявила о вмешательстве России в выборы

Притворялись СБУ и требовали от "Евросолидарности" данные о кандидатах: ОПОРА заявила о вмешательстве России в выборы

Опираясь на 2 независимые экспертизы, всеукраинская сеть ОПОРА назвала переписки якобы СБУ с партией "Европейская Солидарность" провокацией, целью которой была публичная дискредитация СБУ, а также публичное противостояние между участниками избирательного процесса и органами власти в Украине

Об этом говорится в заявлении всеукраинской гражданской сети ОПОРА.

В организации отметили, что после новости о том, что СБУ якобы требовала от партии "Европейская Солидарность" предоставить перечень кандидатов в депутаты городских, сельских, поселковых районных советов, а также городских, сельских, поселковых голов Донецкой области с указанием населенного пункта и района, запросили у политсилы электронную переписку с "СБУ".

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По полученным данным ОПОРА заручилась экспертизой двух независимых между собой организаций, а именно Лаборатории цифровой безопасности (Украина) и Международного центра обороны и безопасности (Эстония), выводы которых подтвердили факт российского происхождения переписки с незаконными требованиями со стороны СБУ, направленными партии "Европейская Солидарность".

"Фактически, это была провокация, целью которой стала публичная дискредитация СБУ, а также публичное противостояние между участниками избирательного процесса и органами власти в Украине. Выявленный факт является одним из вероятных свидетельств вмешательства России в избирательный процесс в Украине", - подчеркнули в сети.

ОПОРА призвала Службу безопасности Украины и Департамент киберполиции расследовать данный инцидент с целью установления происхождения письма и его отправителя, а не ограничиваться публичными заявлениями.

В ОПОРЕ рассказали, что из публичной информации, которая была обнародована в сети, можно понять, что письмо отправлено с электронного ящика osbu_don@ssu.gov.ua, хотя по информации с сайта СБУ электронный адрес ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях - usbu_don@ssu.gov.ua. И хотя адреса ящиков не совпадают, партия получила письмо с вебдомена СБУ (ssu.gov.ua), что не могло не настораживать. Однако в современном информационном мире существует множество способов подделки отправителя электронного письма (Email-spoofing), которыми довольно часто пользуются интернет-мошенники или же спецслужбы иностранных государств. Для того чтобы идентифицировать настоящий домен отправителя этого письма, а также чтобы потенциально узнать IP-адрес, с которых направлялось письмо, и убедиться в подлинности письма, ОПОРА получила .eml (.emlx, .msg) файл письма.

Поле From: (От :) - содержит почтовый адрес osbu_don@ssu [.] gov [.] ua, имитируя официальное доменное имя Службы безопасности Украины. На самом деле он был отправлено с ящика 1504191355 @ lenta [.] ru - бесплатного ящика на почтовой инфраструктуре rambler [.] ru.

Адрес отправителя - киевский IP-адрес 176 [.] 107 [.] 185 [.] 28 что может указывать на арендованный прокси-сервер с установленным почтовым клиентом PHPMailer 5.2.26. Откуда управлялся этот сервер.

Сам PDF-файл был создан с помощью очень старой версии Office Word 10, что может означать использование виртуальной машины или неудовлетворительное состояние использованного программного обеспечения.

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