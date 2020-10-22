Сезон не закончился, - украинский вратарь "Реала" Лунин о поражении "Шахтеру" в ЛЧ
22 октября, 2020, 19:41
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин убежден, что для команды сейчас настало время подняться и упорно тренироваться
Об этом Лунин написал в Instagram.
21-летний украинец считает, что поражение "Шахтеру" - еще не означает проваленного сезона.
"Вчера сезон еще не закончился. Сегодня пришло время подняться и упорно тренироваться. На этих выходных у нас очередной важнейший матч в Ла Лиге. Вперед, команда!", - написал Лунин
21-летний Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в 2018 году. Но так и не появился на футбольном поле в футболке мадридцев в официальных матчах. Украинец успел поиграть в аренде за испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3:2 .
- После матча защитник "Шахтера" Виктор Корниенко заявил, что "Реал" недооценил украинский клуб.
- Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что причиной поражения от "Шахтера" стал провальный первый тайм в исполнении мадридцев.
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