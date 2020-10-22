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Espreso.tvСпортСезон не закончился, - украинский вратарь "Реала" Лунин о поражении "Шахтеру" в ЛЧ

Сезон не закончился, - украинский вратарь "Реала" Лунин о поражении "Шахтеру" в ЛЧ


фото: Getty Images
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин убежден, что для команды сейчас настало время подняться и упорно тренироваться

Об этом Лунин написал в Instagram.

21-летний украинец считает, что поражение "Шахтеру" - еще не означает проваленного сезона.

"Вчера сезон еще не закончился. Сегодня пришло время подняться и упорно тренироваться. На этих выходных у нас очередной важнейший матч в Ла Лиге. Вперед, команда!", - написал Лунин

21-летний Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в 2018 году. Но так и не появился на футбольном поле в футболке мадридцев в официальных матчах. Украинец успел поиграть в аренде за испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

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