Сезон не закончился, - украинский вратарь "Реала" Лунин о поражении "Шахтеру" в ЛЧ

22 октября, 2020, 19:41

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин убежден, что для команды сейчас настало время подняться и упорно тренироваться

Об этом Лунин написал в Instagram.

21-летний украинец считает, что поражение "Шахтеру" - еще не означает проваленного сезона.

"Вчера сезон еще не закончился. Сегодня пришло время подняться и упорно тренироваться. На этих выходных у нас очередной важнейший матч в Ла Лиге. Вперед, команда!", - написал Лунин

21-летний Андрей Лунин стал игроком "Реала" еще в 2018 году. Но так и не появился на футбольном поле в футболке мадридцев в официальных матчах. Украинец успел поиграть в аренде за испанские "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

Посмотреть этот сообщение в Instagram Сообщение, распространенный Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 22 октября 2020 в 8:38 PDT

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