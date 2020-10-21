У "Зари" больше опыта в еврокубках, - тренер "Лестера" перед матчем Лиги Европы
Об этом сообщает BBC.
"Лестер" стремится пробиться в Лиге Европы как можно дальше.
"В Лиге Европы мы хотим пробиться как можно дальше, а первая задача - выйти из группы. У нас много игроков, которые никогда не участвовали в еврокубках. Календарь сейчас напряженный, поэтому игровое время будет у всех. Ждем тяжелый матч. Они используют такую тактику, против которой неудобно играть, плюс у них обычно два форварда впереди. У них больше опыта в еврокубках. Мы смотрели их матчи с "Шахтером" и "Динамо", - рассказал Брендан Роджерс.
Матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы "Лестер" - "Заря" состоится в четверг, 22 октября. Начало в 22:00.
- 9 октября "Заря" объявила заявку на групповой этап Лиги Европы.
- 19 октября стало известно, что "Лестер" не сможет рассчитывать на форварда Джейми Варди и защитника Чаглар Сеюнджю.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-