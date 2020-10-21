У "Зари" больше опыта в еврокубках, - тренер "Лестера" перед матчем Лиги Европы

21 октября, 2020, 18:22

Главный тренер английского "Лестера" Брендан Роджерс считает, что у луганской "Зари" больше опыта выступлений в еврокубках

Об этом сообщает BBC.

"Лестер" стремится пробиться в Лиге Европы как можно дальше.

"В Лиге Европы мы хотим пробиться как можно дальше, а первая задача - выйти из группы. У нас много игроков, которые никогда не участвовали в еврокубках. Календарь сейчас напряженный, поэтому игровое время будет у всех. Ждем тяжелый матч. Они используют такую тактику, против которой неудобно играть, плюс у них обычно два форварда впереди. У них больше опыта в еврокубках. Мы смотрели их матчи с "Шахтером" и "Динамо", - рассказал Брендан Роджерс.

Матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы "Лестер" - "Заря" состоится в четверг, 22 октября. Начало в 22:00.

9 октября "Заря" объявила заявку на групповой этап Лиги Европы.

19 октября стало известно, что "Лестер" не сможет рассчитывать на форварда Джейми Варди и защитника Чаглар Сеюнджю.