"Лестер" - "Заря": стартовые составы команд на матч Лиги Европы

В этом сезоне Лиги Европы "Заря" выступает в группе G. Среди соперников английский "Лестер", португальская "Брага" и греческий АЕК.

"Лестер" и "Заря" впервые в своей истории встречаются в еврокубках.

Лига Европы

1-й тур

22 октября

Группа G

"Лестер" (Англия) - "Заря" (Украина)

"Лестер": Шмейхель, Кастано, Эванс, Фофана, Фухс, Мэнди, Мэддисон, Прат, Тилеманс, Барнс, Ихеаначо.

"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовский, Кочергин, Иванисеня, Назарин, Кабаев, Юрченко, Лунев

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканалах "Volia Football 1" и "Футбол 2"