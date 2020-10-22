"Лестер" - "Заря": Где и когда смотреть матч Лиги Европы
22 октября, 2020, 08:02
Сегодня, 22 октября, в 1-м туре группового раунда Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против английского "Лестера"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В этом сезоне Лиги Европы "Заря" выступает в группе G. Среди соперников английский "Лестер", португальская "Брага" и греческий АЕК.
"Лестер" и "Заря" впервые в своей истории встречаются в еврокубках.
Лига Европы
1-й тур
22 октября
Группа G
"Лестер" (Англия) - "Заря" (Украина)
Лестер, стадион "Кинг Пауэр Стэдиум"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканалах "Volia Football 1" и "Футбол 2"
- 9 октября "Заря" объявила заявку на групповой этап Лиги Европы.
- 19 октября стало известно, что "Лестер" не сможет рассчитывать на форварда Джейми Варди и защитника Чаглар Сеюнджю.
- 21 октября главный тренер английского "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что в луганской "Зари" больше опыта выступлений в еврокубках.
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