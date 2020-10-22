"Лестер" - "Заря": Где и когда смотреть матч Лиги Европы

22 октября, 2020, 08:02

Сегодня, 22 октября, в 1-м туре группового раунда Лиги Европы луганская "Заря" сыграет против английского "Лестера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В этом сезоне Лиги Европы "Заря" выступает в группе G. Среди соперников английский "Лестер", португальская "Брага" и греческий АЕК.

"Лестер" и "Заря" впервые в своей истории встречаются в еврокубках.

Лига Европы

1-й тур

22 октября

Группа G

"Лестер" (Англия) - "Заря" (Украина)

Лестер, стадион "Кинг Пауэр Стэдиум"

Начало в 22:00

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