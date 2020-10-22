После выборов гривня несколько девальвирует, - экономист Пендзин

22 октября, 2020, 07:06

Курс гривни будет незначительно колебаться до конца недели, а затем национальная валюта несколько подешевеет относительно доллара

Такой прогноз озвучил Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"До выборов всем понятно, что курс будет таким, какой есть сейчас, плюс-минус небольшие усиления/ослабления будут продолжаться до 25 числа. Далее нас ждет небольшая девальвация гривни до уровня 29 грн за доллар к концу года", - говорит Пендзин.

Он напомнил, что проект бюджета на 2021 год предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 грн/$.

"Исходя из того взаимодействия, которое сегодня наметилось между Национальным банком Украины и правительством, наверное, мы эту цифру и будем видеть в следующем году в качестве среднегодовой. Поэтому до конца этого года мы ожидаем курс на уровне 29 грн/$, к концу следующего, наверное, будет около 30 грн/$", - прогнозирует экономист.