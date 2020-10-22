 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПосле выборов гривня несколько девальвирует, - экономист Пендзин

После выборов гривня несколько девальвирует, - экономист Пендзин

Курс гривни будет незначительно колебаться до конца недели, а затем национальная валюта несколько подешевеет относительно доллара

Такой прогноз озвучил Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"До выборов всем понятно, что курс будет таким, какой есть сейчас, плюс-минус небольшие усиления/ослабления будут продолжаться до 25 числа. Далее нас ждет небольшая девальвация гривни до уровня 29 грн за доллар к концу года", - говорит Пендзин.

Он напомнил, что проект бюджета на 2021 год предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 грн/$.

"Исходя из того взаимодействия, которое сегодня наметилось между Национальным банком Украины и правительством, наверное, мы эту цифру и будем видеть в следующем году в качестве среднегодовой. Поэтому до конца этого года мы ожидаем курс на уровне 29 грн/$, к концу следующего, наверное, будет около 30 грн/$", - прогнозирует экономист.

  • После длительного снижения гривня несколько стабилизировалась: Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 21 октября на отметке 28,37 грн/$.
  • Министр финансов заявил, что для подорожания доллара выше 30 грн нет оснований.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать