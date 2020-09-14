Проект госбюджета-2021: Кабмин заложил курс 29,1 грн / $, - Марченко
14 сентября, 2020, 13:57
Среднегодовой курс, заложенный в проект государственного бюджета на 2021 год, составляет 29,1 грн / $
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал во время брифинга.
"Курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, составляет, среднегодовой, 29,1. С Национальным банком мы эти показатели согласовывали", - сказал Марченко.
- Напомним, Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.
- Утром 14 сентября Кабинет министров принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" во время внеочередного заседания.
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