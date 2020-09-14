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Espreso.tvЭкономикаПроект госбюджета-2021: Кабмин заложил курс 29,1 грн / $, - Марченко

Проект госбюджета-2021: Кабмин заложил курс 29,1 грн / $, - Марченко


фото: epravda.com.ua
Среднегодовой курс, заложенный в проект государственного бюджета на 2021 год, составляет 29,1 грн / $

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал во время брифинга.

"Курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, составляет, среднегодовой, 29,1. С Национальным банком мы эти показатели согласовывали", - сказал Марченко.

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