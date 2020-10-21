Курс валют: после длительного снижения гривна несколько стабилизировалась

21 октября, 2020, 09:34

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 21 октября 2020 года на отметке 28,37 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 20 октября курс составлял 28,38 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 21 октября установлен на уровне 33,50 грн / евро. По состоянию на 20 октября курс составлял 33,43 грн / евро.

На наличном рынке 21 октября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,35, продают - по 28,40 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,30 до 29 грн / $, продажи - в пределах 28,38-29,90 грн / $.

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