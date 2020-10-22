Минздрав планирует создать институт вакцин в Украине

22 октября, 2020, 20:23

Министерство здравоохранения планирует создать в Украине Институт вакцин, чтобы возобновить производство вакцин против вирусов

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Отмечается, что Минздрав намерен полностью возобновить разработку и производство вакцин на территории Украины.

В пресс-службе отметили, что планируется создание Института вакцин, поскольку вопросы биологической безопасности чрезвычайно важны для страны.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина необходимо обеспечить производство собственных вакцин против дифтерии, столбняка, кори и других болезней.

В свою очередь один из разработчиков вакцины, президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что Украина может получить собственную вакцину от COVID-19 через год.

Напомним, 22 октября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине завершили доклиническую фазу испытаний украинской вакцины против коронавируса.

Результаты брифинге Министерства здравоохранения по разработке украинского вакцины против COVID-19: ▪️ Во вторник МЗ ... Опубликовано Министерство здравоохранения Украины Четверг, 22 октября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb