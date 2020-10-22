Украинская вакцина против Covid-19 прошла доклиническую фазу испытаний, - Степанов

22 октября, 2020, 16:09

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине завершили доклиническую фазу испытаний украинской вакцины

Об этом он сообщил во время брифинга 22 октября.

"Во вторник мы вместе с учеными презентовали президенту длившуюся 6 месяцев работу по разработке и прохождению доклинической фазы испытаний вакцины против Covid-19. Эта фаза состоит из нескольких больших моментов. Можем сказать, что она пройдена, что в рамках проведения этой доклинической фазы было выяснено, что этот кандидат на вакцину имеет достаточно хорошие перспективы", - отметил Степанов.

Он отметил, что разработку вакцины осуществлял Американский консорциум компаний вместе с украинскими учеными.

"В связи с тем, что эта фаза завершена, ученые будут приступать к клинической фазе. Она будет начата при полной поддержке государства с точки зрения и финансирование всех процессов", - отметил Степанов.

Напомним, ранее президенту Владимиру Зеленскому доложили об образце возможной украинской вакцины от коронавируса, который прошел доклинические испытания.

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