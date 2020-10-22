 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинская вакцина против Covid-19 прошла доклиническую фазу испытаний, - Степанов

Украинская вакцина против Covid-19 прошла доклиническую фазу испытаний, - Степанов


фото: reuters
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине завершили доклиническую фазу испытаний украинской вакцины

Об этом он сообщил во время брифинга 22 октября.

"Во вторник мы вместе с учеными презентовали президенту  длившуюся 6 месяцев работу по разработке и прохождению доклинической фазы испытаний вакцины против Covid-19. Эта фаза состоит из нескольких больших моментов. Можем сказать, что она пройдена, что в рамках проведения этой доклинической фазы было выяснено, что этот кандидат на вакцину имеет достаточно хорошие перспективы", - отметил Степанов.

Он отметил, что разработку вакцины осуществлял Американский консорциум компаний вместе с украинскими учеными.

"В связи с тем, что эта фаза завершена, ученые будут приступать к клинической фазе. Она будет начата при полной поддержке государства с точки зрения и финансирование всех процессов", - отметил Степанов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать