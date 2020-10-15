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Espreso.tvОбществоУ Украины есть возможность запустить собственное производство обязательных вакцин, - Степанов

У Украины есть возможность запустить собственное производство обязательных вакцин, - Степанов


фото: moz.gov.ua
Украине необходимо обеспечить производство собственных вакцин против дифтерии, столбняка, кори и других болезней, отметил Степанов

Об этом заявил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МЗ.

"Мы должны создать свое производство вакцин. Наша страна должна иметь полностью собственное обеспечение вакцинами. Это путь не быстрый. Это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы к этому приступить", - отметил министр.

По его словам, есть три производителя, с которыми МЗ обсуждало разработку вакцин и которые имеют соответствующие мощности.

"Я говорю о тех вакцинах, которыми мы пользуемся постоянно: против дифтерии, столбняка, кори. Это вопрос нашей биобезопасности. Как показывает COVID-19, нам необходимо иметь собственное производство. Даже если на первом этапе это будет дороже", - подчеркнул Степанов.

Также глава Минздрава добавил, что Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, которая создала альянс по доступу к вакцине против коронавируса разных стран мира.

"Мы занимаемся этим 5 месяцев, начиная с мая. Нам подтвердили, что когда появится вакцина от коронавируса, мы можем рассчитывать на 8 млн доз по этой инициативе. Параллельно МЗ ведет переговоры также с такими мировыми компаниями, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac", - сказал Степанов.

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