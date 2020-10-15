У Украины есть возможность запустить собственное производство обязательных вакцин, - Степанов
Об этом заявил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МЗ.
"Мы должны создать свое производство вакцин. Наша страна должна иметь полностью собственное обеспечение вакцинами. Это путь не быстрый. Это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы к этому приступить", - отметил министр.
По его словам, есть три производителя, с которыми МЗ обсуждало разработку вакцин и которые имеют соответствующие мощности.
"Я говорю о тех вакцинах, которыми мы пользуемся постоянно: против дифтерии, столбняка, кори. Это вопрос нашей биобезопасности. Как показывает COVID-19, нам необходимо иметь собственное производство. Даже если на первом этапе это будет дороже", - подчеркнул Степанов.
Также глава Минздрава добавил, что Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, которая создала альянс по доступу к вакцине против коронавируса разных стран мира.
"Мы занимаемся этим 5 месяцев, начиная с мая. Нам подтвердили, что когда появится вакцина от коронавируса, мы можем рассчитывать на 8 млн доз по этой инициативе. Параллельно МЗ ведет переговоры также с такими мировыми компаниями, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac", - сказал Степанов.
- Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от COVID-19.
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