 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинская вакцина от COVID-19 может появиться через год, - разработчик

Украинская вакцина от COVID-19 может появиться через год, - разработчик


фото: reuters
Украина может получить собственную вакцину от COVID-19 через год

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

По его словам, вакцина - это ампула с безопасным и эффективным препаратом

"Мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину", - сказал Фаворов.

Ученый рассказал, что следующие этапы предусматривают проведение клинических испытаний - непосредственное тестирование препарата на людях.

Читайте также: Зеленскому доложили о результатах доклинической фазы исследования вакцины против COVID-19

"Если наши ожидания сбудутся и действительно избранный производитель будет готов к производству по международному стандарту, по международному лицензированию - я думаю, что через три месяца мы получим готовность для первой фазы", - сказал Фаворов.

Ученый пояснил, что после обсуждения с правительством клинической фазы, документация о разработке будет передана в ВОЗ.

"На сегодняшний день, поскольку мы получили только доклиническую фазу, решение правительством Украины не принято, какие-то специальные обсуждения не проводились. Но как только будет выбрана площадка - несомненно, вся документация будет представлена ​​в ВОЗ", - добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать