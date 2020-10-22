Украинская вакцина от COVID-19 может появиться через год, - разработчик

22 октября, 2020, 11:28

Украина может получить собственную вакцину от COVID-19 через год

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

По его словам, вакцина - это ампула с безопасным и эффективным препаратом

"Мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину", - сказал Фаворов.

Ученый рассказал, что следующие этапы предусматривают проведение клинических испытаний - непосредственное тестирование препарата на людях.

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"Если наши ожидания сбудутся и действительно избранный производитель будет готов к производству по международному стандарту, по международному лицензированию - я думаю, что через три месяца мы получим готовность для первой фазы", - сказал Фаворов.

Ученый пояснил, что после обсуждения с правительством клинической фазы, документация о разработке будет передана в ВОЗ.

"На сегодняшний день, поскольку мы получили только доклиническую фазу, решение правительством Украины не принято, какие-то специальные обсуждения не проводились. Но как только будет выбрана площадка - несомненно, вся документация будет представлена ​​в ВОЗ", - добавил он.