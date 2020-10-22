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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей среды

Лига чемпионов: результаты всех матчей среды


фото: Getty Images
В среду, 21 октября, были сыграны восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

После 1-го тура донецкий "Шахтер" единолично возглавил группу B, в активе команды Луиша Каштру 3 очка. "Реал", который проиграл "горнякам", идет последним. "Боруссия" и "Интер" делят 2-3 место.

В следующем туре "Шахтер" дома примет миланский "Интер", а "Реал" поедет в гости к менхенгладбахской "Боруссии". Матчи состоятся 27 октября.

Лига чемпионов

1-й тур

Двадцать первое октября

Группа А

"Зальцбург" (Австрия) - "Локомотив" (Россия) 2: 2

Голы: Собослай, 45, Юнузович, 50 - Эдер, 19 Лисакович, 75

"Бавария" (Германия) - "Атлетико" (Испания) 4: 0

Голы: Коман, 28, 72, Горецкого, 41, Толиссо, 66

Группа B

"Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина) 2: 3

Голы: Модрич, 54, В. Жуниор, 59 - Тете, 29 Варан, 33 (авт.), Соломон, 42

"Интер" (Италия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 2: 2

Голы: Лукаку, 49, 90 - Бенсебаини, 63 (пен.), Хофманн, 84

группа С

"Манчестер Сити" (Англия) - "Порту" (Португалия) 3: 1

Голы: Агуэро, 21 (пен.), Гюндоган, 65, Торрес, 73 - Диаз, 14

"Олимпиакос" (Греция) - "Марсель" (Франция) 1: 0

Гол: Кока, 90 + 1

Группа D

"Аякс" (Нидерланды) - "Ливерпуль" (Англия) 0: 1

Гол: Тальяфико, 35 (авт.)

"Мидтьюланн" (Дания) - "Аталанта" (Италия) 0: 4

Голы: Сапата, 26 Гомес, 36, Муриель, 42, Миранчук, 89

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