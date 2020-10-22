Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
Об этом сообщает Еспресо.TV .
После 1-го тура донецкий "Шахтер" единолично возглавил группу B, в активе команды Луиша Каштру 3 очка. "Реал", который проиграл "горнякам", идет последним. "Боруссия" и "Интер" делят 2-3 место.
В следующем туре "Шахтер" дома примет миланский "Интер", а "Реал" поедет в гости к менхенгладбахской "Боруссии". Матчи состоятся 27 октября.
Лига чемпионов
1-й тур
Двадцать первое октября
Группа А
"Зальцбург" (Австрия) - "Локомотив" (Россия) 2: 2
Голы: Собослай, 45, Юнузович, 50 - Эдер, 19 Лисакович, 75
"Бавария" (Германия) - "Атлетико" (Испания) 4: 0
Голы: Коман, 28, 72, Горецкого, 41, Толиссо, 66
Группа B
"Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина) 2: 3
Голы: Модрич, 54, В. Жуниор, 59 - Тете, 29 Варан, 33 (авт.), Соломон, 42
"Интер" (Италия) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 2: 2
Голы: Лукаку, 49, 90 - Бенсебаини, 63 (пен.), Хофманн, 84
группа С
"Манчестер Сити" (Англия) - "Порту" (Португалия) 3: 1
Голы: Агуэро, 21 (пен.), Гюндоган, 65, Торрес, 73 - Диаз, 14
"Олимпиакос" (Греция) - "Марсель" (Франция) 1: 0
Гол: Кока, 90 + 1
Группа D
"Аякс" (Нидерланды) - "Ливерпуль" (Англия) 0: 1
Гол: Тальяфико, 35 (авт.)
"Мидтьюланн" (Дания) - "Аталанта" (Италия) 0: 4
Голы: Сапата, 26 Гомес, 36, Муриель, 42, Миранчук, 89
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3: 2 .
- После матча защитник "Шахтера" Виктор Корниенко заявил, что "Реал" недооценил украинский клуб .
- Миланский "Интер" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией".
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