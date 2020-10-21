Рожкову лишили основных полномочий, - СМИ

21 октября, 2020, 12:17

Правление Национального банка Украины лишило первого заместителя главы регулятора Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы

Об этом пишет Экономическая Правда.

"Правление Национального банка лишило Первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы", - пишет издание.

Так, источники ЭП в НБУ сообщили, что соответствующее решение приняло правление регулятора 20 октября.

В частности, своим решением правления НБУ изменило струткуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения.

"В нее вошли Департамент методологии регулирования деятельности банков, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений, Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ. Эту вертикаль управления закрепили за Рожковой", - пишет ЭП.

При этом отмечается, что правление регулятора забрало из подчинения Рожковой шесть ключевых для надзора за банковским рынком департаментов и передало ей три подразделения, не играют существенного значения в регулировании банков.

В издании напомнили, что ранее в подчинении Рожковой было семь структурных подразделений: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, Департамент финансового мониторинга, Департамент лицензирования, Департамент методологии регулирования деятельности банков и Департамент аналитики и надзорных технологий.

По информации издания, кроме Департамента методологии регулирования деятельности банков, все эти департаменты перешли в вертикаль управления Шевченко. Таким образом, в подчинении Шевченко отныне находятся 15 подразделений - почти половина всех структурных единиц НБУ.

Напомним, 5 октября Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы регулятора Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

Екатерина Рожкова считает объявление выговора за общение со СМИ "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом независимости НБУ".

8 октября глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман призвала соблюдать принципы управления Национальным банком Украины.

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