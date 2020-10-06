"Тревожный сигнал независимости НБУ", - Рожкова о выговоре от Совета Нацбанка

6 октября, 2020, 11:03

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова считает объявление выговора за общение со СМИ "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом независимости НБУ"

Об этом Рожкова написала на странице в Facebook.

"В итоге, считаю, что это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал независимости Национального банка, да и вообще здравого смысла", - написала Рожкова.

Рожкова отметила, что она и заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб получили выговор от НБУ через коммуникации, однако не уверена, "или это причина, или это скорее повод".

"Дело в том, что мы предоставили комментарии изданию KyivPost для публикации о Национальном банке ... Но поверьте, ничего крамольного, чтобы шло в разрез с" генеральной линией партии »не озвучивалось. Мы сказали, что независимость НБУ - это о коллегиальности. что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе ", - пояснила Рожкова.

По словам Рожковой, объявления выговора за общение со средствами массовой информации является цензурой.

"Но чему удивляться, если решение принималось« ночью вызывающе топором ». То есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон", - подчеркнула она.

Рожкова также подчеркнула, что оценку правовых последствий и наличие у Совета НБУ полномочий для принятия таких решений должны давать юристы.

Напомним, 5 октября Совет НБУ объявила выговор и выразила недоверие первому замглавы регулятора Екатерине Рожков и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

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