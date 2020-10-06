Через интервью: Горбаль объяснил, почему Совет НБУ выразил недоверие Рожков и Сологубу
Об этом пишет Экономическая правда.
"Такое решение было связано с недавними публичными выступлениями Сологуба и Рожковой. Надо понимать, что банк - это прежде всего доверие. А последние интервью Сологуба и Рожковой были неоднозначно восприняты как экспертной средой, так и международными партнерами", - цитирует издание слова Горбаля.
Он отметил, что решение о выражении недоверия Екатерине Рожков было принято почти единогласно.
"Те, кто воздержались, имели замечания только к формулировкам", - отметил Горбаль.
По его словам, решение Совета НБУ "является безупречным с точки зрения юридических рисков".
- Напомним, 5 октября Совет НБУ объявила выговор и выразила недоверие первой замглавы регулятора Екатерине Рожков и заместителю председателя Дмитрий Сологуб.
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