Выговоры Рожковой и Сологубу: МВФ призвал соблюдать критерии управления НБУ, разработанных со специалистами Фонда

8 октября, 2020, 11:51

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман призвал соблюдать принципы управления Национальным банком Украины, которые были разработаны совместно со специалистами Фонда и доказали свою пользу как для НБУ, так и в целом для экономики Украины

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться в соответствии с принципами управления Национальным банком", - говорится в сообщении.

Люнгман также напомнил, что эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, которые поддерживались МВФ.

Так, Люнгман подчеркнул, что их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому регулятору и профессионального центрального банка, предоставив политике регулятора больше надежности и эффективности.

Напомним, 5 октября Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы регулятора Екатерине Рожковой и заместителю председателя Дмитрию Сологубу.

По словам члена Совета Национального банка Украины Василий Горбаль, членам правления НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

Екатерина Рожкова считает объявление выговора за общение со СМИ "победой прошлого над будущим" и "тревожным сигналом независимости НБУ".

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