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Espreso.tvОбщество"Можно рассматривать как манипулятивные": КИУ об утверждениях в послании Зеленского

"Можно рассматривать как манипулятивные": КИУ об утверждениях в послании Зеленского


фото: president.gov.ua
Комитет избирателей Украины назвал 10 манипулятивных утверждений в послании президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

Отмечается, что эксперты Комитета избирателей проанализировали текст послания президента Украины к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении от 20 октября.

"В тексте послания содержался ряд утверждений, которые можно рассматривать как манипулятивные. Эти утверждения касались тематики проведения опроса у избирательных участков 25 октября, использования представителями власти "телефонного права", принятия Избирательного кодекса и эффективности власти в вопросе борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В частности, эксперты КИУ отметили как манипулятивные такие утверждения:

- утверждение "при каденции ни одного президента не был принят закон об импичменте президента. Мы это сделали".

"По оценке экспертов закон об импичменте президента фактически невозможно реализовать на практике из-за сложности самой процедуры импичмента, определенной ст. 111 Конституции", - говорится в сообщении.

- "Мы приняли Избирательный кодекс с открытыми списками и ликвидировали "мажоритарку".

В КИУ отмечают: "Впервые Избирательный кодекс Украины, которым была ликвидирована мажоритарная составляющая, был принят предыдущим составом Верховной Рады. Позже он был ветирован Президентом и в него были внесены изменения. По оценке КИУ предложенная избирательная система с открытыми списками из-за введения 25% барьера избирательной квоты для кандидатов имеет признаки, характерные для системы с закрытыми списками".

- Утверждение "почему же тогда впервые в истории Украины депутат провластной, президентской партии после публикации видео от НАБУ уже через два дня получает подозрение, а через неделю оказывается в следственном изоляторе?"

"В истории украинского парламента раньше тоже имели место факты снятия депутатской неприкосновенности с депутатов правящей партии. В частности, депутата президентской партии Розенблатта, депутатов оппозиционной РПЛ Мосийчука и Лозового. Однако, говорить о результативности работы правоохранительных органов можно будет только после окончательного решения суда по установлению вины таких лиц", - говорится в сообщении.

- "Мы лишили государственного финансирования партии, которые не попали в Раду".

Эксперты отметили: "Лишение государственного финансирования внепарламентских партий противоречит принципам, которые были заложены в законе о госфинансирования партий. Кроме того, государственное финансирование, предусмотренное для парламентских политических партий, в том числе, для партии "Слуга народа" не было отменено. Ограничение касалось только партий, набравших 2% на выборах в ВРУ".

- Утверждение "то, что обещали все депутаты 28 лет, мы сделали за четыре месяца... За "кнопкодавство" - уголовная ответственность. За прогулы - штраф".

В КИУ отметили, что штрафы за прогулы пленарных заседаний ВРУ были введены руководством предыдущего состава парламента.

- "На следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в Интернете".

"Согласно результатам опроса группы "Рейтинг" 76% украинских граждан убеждены, что местные выборы 25 октября могут быть фальсифицированы. По данным международных и украинских экспертов именно недоверие граждан к результатам волеизъявления является ключевым фактором при оценке необходимости внедрения электронных форм голосования", - говорится в сообщении.

- В свою очередь за утверждение "мы быстро преодолели дефицит. Сначала - организовали поставки из Китая и Южной Кореи. Маски, тесты, дезинфекторы, костюмы, аппараты ИВЛ. А потом - развернули и наладили масштабное украинское производство".

Эксперты сказали, что из-за несогласованности действий власти зимой 2020 года имели место факты продажи крупных партий защитных масок за границу, что привело к значительному дефициту на внутреннем рынке, который наблюдался в первые месяцы карантина, что противоречило рекомендациям СНБО. Кроме того имели место значительные проблемы с налаживанием производства дезинфицирующих веществ.

- "По сравнению со многими европейскими странами наше падение меньше. Как и процент смертности от COVID-19. Германия - 4%, Франция - 9%, Великобритания - 11%. Украина - 1,9%".

По заключению экспертов низкие показатели смертности от коронавируса в Украине вызваны, в первую очередь, меньшим количеством тестов населения, - говорится в сообщении.

- Также президент в послании отметил, что "они говорили: нам мешают только телефонное право и отсутствие политической воли. Воля есть. Телефонного права - нет".

В КИУ заявляют, что экс-генпрокурор Рябошапка публично заявлял о политической мотивированности преследования некоторых оппозиционных политиков, что по своей сути может рассматриваться как вмешательство в деятельность правоохранительных органов.

- "Хотя самый успешный всем вам хорошо известен. Это 1 декабря 1991 года. Когда 28 804 071 гражданин Украины на референдуме проголосовал за независимость Украины. Помня это, странно, когда вы говорите, что спрашивать мнение украинцев - опасно".

Так, эксперты отметили, что сравнение референдума 1 декабря 1991 года с опросом избирателей возле избирательных участков на выборах 25 октября является манипулятивным. Опрос 25 октября не регулируется действующим законодательством и не имеет юридических последствий.

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Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Среда, 21 октября 2020 г.

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