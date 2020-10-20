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Espreso.tvЭкономика"Налоговые и таможенные преференции, страхование рисков": Зеленский заявил о необходимости "особых экономических условий" на Донбассе

"Налоговые и таможенные преференции, страхование рисков": Зеленский заявил о необходимости "особых экономических условий" на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки стратегии развития Донецкой и Луганской областей, которая будет включать налоговые и таможенные преференции, а также страхование военно-политических рисков для инвесторов

Об этом он заявил во время послания к парламенту, передает Еспресо.TV .

"Нам нужна стратегия развития Донецкой и Луганской областей, включающая налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже началась", - сказал Зеленский.

  • Напомним, Зеленский также заявил , что власть работает над "действенными инструментами" для возвращения Донбасса и Крыма.

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