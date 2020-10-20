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Espreso.tvОбществоНа следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность голосовать онлайн, - Зеленский

На следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность голосовать онлайн, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский объявил, что 2021 год станет первым для Украины в режиме "без бумаги", и выразил надежду, что на следующих президентских выборах граждане смогут голосовать онлайн

Об этом президент Владимир Зеленский заявил с трибуны Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Не человек для государства, а государство для человека. Это новый формат отношений между государством и гражданином, где государство - это сервис. Для этого мы создаем государство в смартфоне. Уже 26 млн украинцев могут пользоваться приложением" Дия "и цифровым удостоверением водителя, свидетельством о регистрации транспортного средства, паспортом прямо в смартфоне. Или получить разрешение на строительство в электронном кабинете застройщика без участия чиновника. Не отходя от компьютера зарегистрировать бизнес за 15 минут. Быстрее, чем в большинстве стран мира ", - отметил Зеленский в речи.

Президент также вспомнил услугу е-малютка для молодых родителей.

"Мы стали первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт, с помощью которого можно путешествовать или открывать банковский счет онлайн. И это только первые шаги на пути к цифровому государству", - отметил он.

"2021 год станет началом вхождения страны в режим paper less (без бумаги, - ред). Ни одно госучреждение не сможет требовать от украинца никаких справок, выписок или иных бумажек для получения государственных услуг. Наша цель на ближайшие годы 100% государственных услуг онлайн, а на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете ", - подчеркнул президент.

"Цифровая страна - это не только удобно, это страна, где бюрократия и коррупция станут нетипичным явлением", - добавил Зеленский.

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