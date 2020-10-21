Не удивлюсь, если палатки для "опроса" Зеленского начнут жечь, - Лапин

21 октября, 2020, 18:42

Нардеп VIII созыва Игорь Лапин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет права проводить подобные "опросы" во время выборов. Он также сказал, что не удивится, если палатки для "опроса" начнут жечь

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.

"Если он (Зеленский, - ред.) собирается на избирательных участках проводить косвенную агитацию, я не удивлюсь, что эти палатки непонятного происхождения, с непонятным конечным бенефициаром и с непонятным оплачиванием начнут жечь на избирательных участках. Около избирательного участка тоже", - заметил Лапин.

Он отметил, что надо вызывать 102 и пусть правоохранители фиксируют нарушения избирательного законодательства и возбуждают уголовные производства против организаторов "опроса".

"Организатором этого действа все же является президент Украины, который должен, еще раз подчеркиваю, должен действовать исключительно по Конституции. У него нет права по закону быть организатором "опроса", Конституция ему не давала", - отметил Лапин.

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