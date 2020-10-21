Не удивлюсь, если палатки для "опроса" Зеленского начнут жечь, - Лапин
Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Если он (Зеленский, - ред.) собирается на избирательных участках проводить косвенную агитацию, я не удивлюсь, что эти палатки непонятного происхождения, с непонятным конечным бенефициаром и с непонятным оплачиванием начнут жечь на избирательных участках. Около избирательного участка тоже", - заметил Лапин.
Он отметил, что надо вызывать 102 и пусть правоохранители фиксируют нарушения избирательного законодательства и возбуждают уголовные производства против организаторов "опроса".
"Организатором этого действа все же является президент Украины, который должен, еще раз подчеркиваю, должен действовать исключительно по Конституции. У него нет права по закону быть организатором "опроса", Конституция ему не давала", - отметил Лапин.
- По словам генерального прокурора Украины 2016-2019 гг. Юрия Луценко, президент Украины Владимир Зеленский "откроет двери в ад", если проведет анонсированный всеукраинский опрос параллельно с местными выборами 25 октября.
- В свою очередь пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что "опрос Зеленского" незаконен .
- Также председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в правоохоронные органы поступает информация о попытках срыва "Всеукраинского опроса" , инициированного президентом Владимиром Зеленским.
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