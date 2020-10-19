"Ни одна афера не спасет нынешнюю власть": Порошенко об "опросе Зеленского"

19 октября, 2020, 20:48

Об этом он сказал в интервью "Еспресо".

"Ни один трюк и афера власти - эту власть не спасет. Они поняли, что у них решительно падает рейтинг, падает вместе с экономикой, с проявлением твоей некомпетентности. И они пытаются сделать аферы с "опросом". Мы убеждены, что это подрывает доверие к этим выборам и к Украине со стороны наших европейских партнеров. Сейчас, когда власть пытается нарушать Конституцию, законы, вести агитацию в день выборов через механизм "опрос". Это не имеет никакого отношения к опросу мнения народа. Безусловно власти имеют право спрашивать людей. Но скажите, пожалуйста, источник финансирования этих средств? За чей счет?" - сказал Порошенко.

По его словам, один день, когда власть не имеет права делать опрос, когда это запрещают Конституция и закон, Избирательный кодекс - день выборов.

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