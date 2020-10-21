"Поступает информация, что возможны попытки срыва": МВД об "опросе" Зеленского

21 октября, 2020, 15:03

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в правоохранительные органы поступает информация о попытках срыва "Всеукраинского опроса", инициированного президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Полиция не дает оценку каким-либо политическим событиям, только предупреждает возможные провокации. Кроме того, поступает информация, что возможны попытки срыва опроса, который будет проводиться одновременно с выборами. Поэтому мы должны учесть все угрозы и не допустить насилия по отношению к гражданам, которые будут проводить и участвовать в опросе", - сказал Клименко.

По словам генерального прокурора Украины 2016-2019 гг. Юрия Луценко, президент Украины Владимир Зеленский "откроет двери в ад", если проведет анонсированный всеукраинский опрос параллельно с местными выборами 25 октября.

В свою очередь пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что "опрос Зеленского" незаконный.

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