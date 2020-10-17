Зеленский откроет двери в ад, если проведет опрос, - Юрий Луценко

17 октября, 2020, 07:33

В эксклюзивном интервью в эфире ток-шоу "Борковский & Валевская Политика" генеральный прокурор Украины 2016-2019 гг. Юрий Луценко сообщил, что механизмом незаконного опроса, который хочет провести президент Зеленский, могут воспользоваться пророссийские политики для дестабилизации ситуации в Украине.

"На самом деле, это очень опасная игра. Даже если они действительно мобилизуем своих 2-3%, которые придут на выборы и получат не 18, а 20 процентов, они открывают двери в ад. Кто вам сказал, что другие субъекты выборов, в том числе антиукраинские, как Медведчук, не проведут параллельный опрос? Все мы президенты. И если президент говорит: "Да это .. Ясно, что нет такого закона, а кто мне может запретить провести опрос?» А кто может запретить это провести другим? " - отметил Луценко.

Экс-генпрокурор Луценко описал вероятный сценарий, как опросы могут использовать пророссийские политики:

"И представьте себе, если завтра Медведчук развернет на избирательных участках так называемый фейковый опрос, которого никто не считает. Которого никто не контролирует. И завтра объявит, что люди поддерживают автономию Харькова, Одессы, Закарпатья, Львова, Винницы. Или роспуске украинской армии, отмены томоса, отказ от языка. Слушайте, это все возможно ".

Юрий Луценко отметил: "Конечно, это не имеет юридических последствий и мы этого не допустим. Но вы представляете, какое возмущение можно привести в Украину? Неужели стоит 2% для партии, такой страшной вещи?".

Генеральный прокурор Украины 2016-2019 гг. Юрий Луценко напомнил, что такой же механизм использовал враг во время оккупации части Луганской и Донецкой областей:

"Чтобы люди поняли, почему я так горячо говорю, я хочу напомнить: война начиналась точно с такого незаконного опрос "ЛНР" и "ДНР". Так же какие-то варьяты поставили тумбочки, туда пришли какие-то люди в кожухах, покидали бумажки, которые никто не считал, и объявили в нас "ЛНР" и "ДНР". Так мы теперь легализирует этот путь? Это путь в ад ".

Экс-генпрокурор также добавил, что ни в Конституции, ни в Избирательном кодексе не указано, что у президента есть полномочия проводить любые опросы. Луценко подчеркнул, что это незаконно.