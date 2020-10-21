Геращенко: в ближайшее время новые застройщики возьмут на себя обязательства по достройке объектов "Аркады"

21 октября, 2020, 16:31

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, в ближайшее время есть шанс, что новые застройщики возьмут на себя ответственность по достройке жилых комплексов обанкротившегося банка "Аркада"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

"За последние две недели мы провели несколько встреч по вопросам достроек "Аркады" и объектов Войцеховского и пришли к выводу, что уже в ближайшее время есть шанс, что новые застройщики возьмут на себя ответственность по достройке жилых комплексов "Аркады". Кроме того, представители Киевской городской государственной администрации (КГГА) уже обследовали комплексы "Эврика" и "Патриотика", сейчас заканчиваются экономические расчеты, сколько нужно средств на достройку домов", - цитирует пресс-служба слова Геращенко.

Он добавил, что вопрос достройки объектов Войцеховского уже был решен в суде, однако действенного механизма дальнейшей работы нет.

"Я встречался с представителями комплекса "Демеевский квартал". Там уже есть уникальное решение суда - обязать КГГА достроить проблемное жилье. С 2015 года в законодательстве Украины есть соответствующий закон, который обязывает местные власти брать на себя ответственность за проблемное строительство" , - подчеркнул Геращенко.

Однако, по словам первого заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского, хотя закон и обязывает местные власти брать на себя ответственность за проблемные застройки, у украинских местных властей такой практики еще не было.

"Мы попытались найти успешные кейсы на территории Украины, но мы таких не нашли. Именно поэтому наша задача - понять, как двигаться дальше. Наша рабочая группа ознакомилась с концепцией законопроекта о достройке проблемных объектов. Новый закон требует обсуждений общественности и уже в течение этой недели мы планируем получить все практические советы", - отметил Лозинский.

В свою очередь народный депутат Елена Шуляк напомнила, что уже истекает срок обсуждения законопроекта о достройке проблемных объектов и на следующей неделе он будет зарегистрирован в Верховной Раде. Депутат выразила надежду, что в этом году проект закона будет вынесен на голосование.

Геращенко при этом подчеркнул, что к проекту закона есть дополнения от МВД, которые рассматривают уголовную ответственность не только недобросовестных застройщиков, но и архитекторов, проектантов, экспертов, которые дают разрешение на строительство.

В пресс-службе напомнили, что 12 августа Кабмин создал рабочую группу, которая на первом заседании договорилась выработать новую законодательную базу для решения сразу двух проблем - обеспечение защиты инвесторам вложенных в строительство средств и достройку заброшенных объектов. Кроме того, отмечаеться, что правоохранители расследуют уголовное производство по финансовым махинациям руководства банка "Аркада".

Напомним, 25 августа Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным.

26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для вывода его с рынка.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пока открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.

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