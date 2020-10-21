Геращенко: в ближайшее время новые застройщики возьмут на себя обязательства по достройке объектов "Аркады"
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).
"За последние две недели мы провели несколько встреч по вопросам достроек "Аркады" и объектов Войцеховского и пришли к выводу, что уже в ближайшее время есть шанс, что новые застройщики возьмут на себя ответственность по достройке жилых комплексов "Аркады". Кроме того, представители Киевской городской государственной администрации (КГГА) уже обследовали комплексы "Эврика" и "Патриотика", сейчас заканчиваются экономические расчеты, сколько нужно средств на достройку домов", - цитирует пресс-служба слова Геращенко.
Он добавил, что вопрос достройки объектов Войцеховского уже был решен в суде, однако действенного механизма дальнейшей работы нет.
"Я встречался с представителями комплекса "Демеевский квартал". Там уже есть уникальное решение суда - обязать КГГА достроить проблемное жилье. С 2015 года в законодательстве Украины есть соответствующий закон, который обязывает местные власти брать на себя ответственность за проблемное строительство" , - подчеркнул Геращенко.
Однако, по словам первого заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского, хотя закон и обязывает местные власти брать на себя ответственность за проблемные застройки, у украинских местных властей такой практики еще не было.
"Мы попытались найти успешные кейсы на территории Украины, но мы таких не нашли. Именно поэтому наша задача - понять, как двигаться дальше. Наша рабочая группа ознакомилась с концепцией законопроекта о достройке проблемных объектов. Новый закон требует обсуждений общественности и уже в течение этой недели мы планируем получить все практические советы", - отметил Лозинский.
В свою очередь народный депутат Елена Шуляк напомнила, что уже истекает срок обсуждения законопроекта о достройке проблемных объектов и на следующей неделе он будет зарегистрирован в Верховной Раде. Депутат выразила надежду, что в этом году проект закона будет вынесен на голосование.
Геращенко при этом подчеркнул, что к проекту закона есть дополнения от МВД, которые рассматривают уголовную ответственность не только недобросовестных застройщиков, но и архитекторов, проектантов, экспертов, которые дают разрешение на строительство.
В пресс-службе напомнили, что 12 августа Кабмин создал рабочую группу, которая на первом заседании договорилась выработать новую законодательную базу для решения сразу двух проблем - обеспечение защиты инвесторам вложенных в строительство средств и достройку заброшенных объектов. Кроме того, отмечаеться, что правоохранители расследуют уголовное производство по финансовым махинациям руководства банка "Аркада".
- Напомним, 25 августа Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным.
- 26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для вывода его с рынка.
- По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пока открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.
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