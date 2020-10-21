Дело Шеремета: в столкновениях под судом пострадали по меньшей мере два человека

21 октября, 2020, 21:33

В ходе столкновений между активистами и силовиками под Шевченковским районным судом Киева, после того как суд продлил меры пресечения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета, по меньшей мере два человека пострадали

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Одного из пострадавших забрала карета скорой помощи. У другого наблюдалась травма головы, но его не госпитализировали", - говорится в сообщении.

Точной информации о задержанных нет.

Напомним, 21 октября в ходе слушания суд отказал в допросах президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и двух бывших генпрокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Так, суд по делу Шеремета продлил меру пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца.

После суда по делу Шеремета о продлении меры пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца, правоохранители вывезли его в СИЗО несмотря на сопротивление протестующих . Активисты баррикадировали выезд из суда, были слышны взрывы, сирены автомобилей, а также между силовиками и активистами произошли столкновения.

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