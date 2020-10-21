Антоненко вывезли в СИЗО несмотря на сопротивление протестующих

21 октября, 2020, 20:00



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После суда по делу Шеремета о продлении меры пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца, правоохранители вывезли его в СИЗО несмотря на сопротивление протестующих