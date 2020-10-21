Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей
21 октября, 2020, 19:31
Суд по делу Шеремета продлил меру пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца
Об этом передает Еспресо.TV.
Ходатайство прокурора удовлетворили, всем подозреваемым продлили меру пресечения на 2 месяца.
Следующее заседание Шевченковского райсуда состоится 17 ноября. Для Юлии Кузьменко суд оставил круглосуточный домашний арест с ношением "браслета".
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- 6 октября на прошлом слушании по делу Шеремета между активистами и полицией произошли столкновения, когда первые решили не пропускать автозак с Антоненко в СИЗО после решения суда. Тогда одному из соучредителей партии "Демсокира" Виктору Трегубову сломал ногу силовик.
- Напомним, 21 октября в ходе слушания суд отказал в допросах президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и двух бывших генпрокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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